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Япония продлевает карантин: в стране обнаружили рекордную заболеваемость COVID-19

Автор: Наталья Скороход

В Японии власти объявили о продлении ограничений. Это связано с ростом случаев заболеваемости коронавирусом в стране.

Об этом сообщает Japan Times.

Последние ограничения в Японии должны были закончится в понедельник. Однако в пятницу в стране зафиксировали новый рекорд по заболеваемости коронавирусом - 1413 человек заболело за сутки.

В связи с этим в Японии продлевают чрезвычайный режим. Предполагается, что он продлится до 20 июня и будет действовать в префектурах Токио, Осака, Киото, Хиого, Аити, Фукуока, Хоккайдо, Окаяма и Хиросима.

В то же время, уже в субботу в правительстве заявили, что

сдерживать распространение вируса в стране. И добавил, что правительству необходимо будет рассмотреть способы улучшения ситуации с инфекцией, в том числе с помощью квази-чрезвычайных мер, даже после окончания чрезвычайного положения.

Напомним, в Японии продлили ограничения из-за коронавируса. Об этом заявили власти.

Ранее сообщалось, что коронавирус парализовал больницы мегаполиса в Японии. Врачи просят властей отказаться от Олимпиады.

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