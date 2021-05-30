Япония продлевает карантин: в стране обнаружили рекордную заболеваемость COVID-19

В Японии власти объявили о продлении ограничений. Это связано с ростом случаев заболеваемости коронавирусом в стране.
Об этом сообщает Japan Times.
Последние ограничения в Японии должны были закончится в понедельник. Однако в пятницу в стране зафиксировали новый рекорд по заболеваемости коронавирусом - 1413 человек заболело за сутки.
В связи с этим в Японии продлевают чрезвычайный режим. Предполагается, что он продлится до 20 июня и будет действовать в префектурах Токио, Осака, Киото, Хиого, Аити, Фукуока, Хоккайдо, Окаяма и Хиросима.
В то же время, уже в субботу в правительстве заявили, что
сдерживать распространение вируса в стране. И добавил, что правительству необходимо будет рассмотреть способы улучшения ситуации с инфекцией, в том числе с помощью квази-чрезвычайных мер, даже после окончания чрезвычайного положения.
Напомним, в Японии продлили ограничения из-за коронавируса. Об этом заявили власти.
Ранее сообщалось, что коронавирус парализовал больницы мегаполиса в Японии. Врачи просят властей отказаться от Олимпиады.