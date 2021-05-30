Японія продовжує карантин: в країні виявили рекордну захворюваність COVID-19

Останні обмеження в Японії повинні були закінчиться в понеділок. Однак у п'ятницю в країні зафіксували новий рекорд по захворюваності коронавірусом - 1413 людей захворіло за добу.

У зв'язку з цим в Японії продовжують надзвичайний режим. Передбачається, що він триватиме до 20 Червня і діятиме в префектурах Токіо, Осака, Кіото, Хіого, Аїті, Фукуока, Хоккайдо, Окаяма і Хіросіма.

У той же час, вже в суботу в уряді заявили, що

стримувати поширення вірусу в країні. І додав, що уряду необхідно буде розглянути способи поліпшення ситуації з інфекцією, в тому числі за допомогою квазі-надзвичайних заходів, навіть після закінчення надзвичайного стану.