На пороге "желтой" зоны. Что будет с карантином в Украине

"Желтая" зона возвращается: что это значит

Глава Минздрава Виктор Ляшко на этой неделе анонсировал возвращение всей страны в "желтую" зону карантина.

Зонирование, предусмотренное адаптивным карантином, предполагает, что "желтая" зона вводится одновременно по всей стране, а не в отдельных регионах, как это было ранее. Вся страна может снова стать "желтой", даже если ситуация ухудшится до "красного" уровня лишь в одной области.

В свою очередь, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий считает, что о жестком ужесточении ограничений по всей стране речь пока не идет. При этом, он назвал три области, где ситуация с коронавирусом хуже всего, это:

Черновицкая область,

Львовская область,

Винницкая область.

Как работает "желтая" зона: список ограничений

В "желтой" зоне действуют такие правила:

обязательно соблюдать масочный режим и социальную дистанции в 1,5 м,

проведение массовых мероприятий при условии один человек на 4 кв. м,

заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры не более 50% мест,

заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. м.

При этом, в "желтой" зоне не вводятся ограничения по времени работы заведений отсутствуют, также продолжает курсировать общественный транспорт.

Будут ли работать школы

По данным Министерства образования и науки Украины на данный момент по всей стране вакцинировано менее 60% от общего количества сотрудников образовательной сферы. В частности, в школах вакцинировались 58,2% педагогов.

При этом, в Минздраве анонсировали, что в случае ужесточения карантина, школы смогут работать при условии вакцинации 80% педагогов.

Какие ограничения введут

Окончательного решения о введении ужесточений и дополнительных ограничений на данный момент нет. Как предусмотрено постановлением Кабмина, решение о введении "желтой" зоны принимает государственная комиссия ТЭБ и ЧС. По информации источника РБК-Украина, соответствующее решение ожидается завтра, 9 сентября.

Кроме того, Ляшко сообщал, что подал в Кабмин представлении об ужесточении карантина в Украине. На данный момент этот документ правительство еще не рассматривало.

Локдаун неизбежен

Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, комментируя ситуацию с коронавирусом в стране, отметил, что пока рано говорить о локдауне, но он, по его мнению, неизбежен. Кузин также назвал возможные сроки локдауна - в ноябре.

Стоит отметить, что в Минздраве неоднократно анонсировали определенные привилегии, которые будут иметь COVID-вакцинированные, в случае введения локдауна. В частность, речь идет о бизнесе. В качестве примера власти приводили кинотеатры, которые смогут работать, если персонал и посетители будут вакцинированы и предъявят COVID-сертификат.

Коронавирус в Украине: статистика на сегодня

По состоянию на 8 сентября в Украине 2 772 новых случая коронавируса. Больше всего случаев за сутки зафиксировали в Киеве (348), Харьковской области (248), Черновицкой области (197). При этом, в стране уже сделали более 10 млн прививок (две дозы получили более 4,4 млн украинцев).