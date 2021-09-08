На порозі "жовтої" зони. Що буде з карантином в Україні

"Жовта" зона повертається: що це означає

Глава МОЗ Віктор Ляшко цього тижня анонсував повернення всієї країни в "жовту" зону карантину.

Зонування, передбачене адаптивним карантином, передбачає, що "жовта" зона вводиться одночасно по всій країні, а не в окремих регіонах, як це було раніше. Вся країна може знову стати "жовтою", навіть якщо ситуація погіршиться до "червоного" рівня лише в одній області.

У свою чергу, голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький вважає, що про жорстке посилення обмежень по всій країні мова поки не йде. При цьому, він назвав три області, де ситуація з коронавірусом найгірша це:

Чернівецька область,

Львівська область,

Вінницька область.

Як працює "жовта" зона: список обмежень

У "жовтій" зоні діють такі правила:

обов'язково дотримуватися масочного режиму і соціальної дистанції в 1,5 м,

проведення масових заходів за умови одна людина на 4 кв. м,

заповненість кінозалів та залів інших закладів культури не більше 50% місць,

заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 людина на 10 кв. м.

При цьому, в "жовтій" зоні не вводяться обмеження за часом роботи закладів, також продовжує курсувати громадський транспорт.

Чи працюватимуть школи

За даними Міністерства освіти і науки України на даний момент по всій країні вакциновано менше 60% від загальної кількості співробітників освітньої сфери. Зокрема, у школах вакцинувалися 58,2% педагогів.

При цьому, в МОЗ анонсували, що в разі посилення карантину, школи зможуть працювати за умови вакцинації 80% педагогів.

Які обмеження введуть

Остаточного рішення про введення посилень і додаткових обмежень на даний момент немає. Як передбачено постановою Кабміну, рішення про введення "жовтої" зони приймає державна комісія ТЕБ і НС. За інформацією джерела РБК-Україна, відповідне рішення очікується завтра, 9 вересня.

Крім того, Ляшко повідомляв, що подав до Кабміну подання про посилення карантину в Україні. Наразі цей документ уряд ще не розглядав.

Локдаун неминучий

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, коментуючи ситуацію з коронавірусом в країні, зазначив, що поки рано говорити про локдаун, але він, на його думку, неминучий. Кузін також назвав можливі терміни локдауну - в листопаді.

Варто зазначити, що в МОЗ неодноразово анонсували певні привілеї, які матимуть covid-вакциновані, у разі введення локдауну. Зокрема, мова йде про бізнес. Як приклад влада наводила кінотеатри, які зможуть працювати, якщо персонал і відвідувачі будуть вакциновані і пред'являть covid-сертифікат.

Коронавірус в Україні: статистика на сьогодні

Станом на 8 вересня в Україні 2 772 нових випадки коронавірусу. Найбільше випадків за добу зафіксували в Києві (348), Харківській області (248), Чернівецькій області (197). При цьому, в країні вже зробили більше 10 млн щеплень (дві дози отримали понад 4,4 млн українців).