Празднование Пасхи в условиях карантина: где и какие ограничения будут действовать

Киев

Столица официально выйдет из "красной" зоны карантина накануне Пасхи - 1 мая. Киев сразу перейдут в "желтую" зону, где действуют самые мягкие карантинные ограничения. При этом будут отменены жесткие ограничения, среди которых проезд в общественном транспорте по спецпропускам, возобновят работу учреждения торговли, ТРЦ, рынки, ярмарки, кафе, рестораны и фитнес-центры.

Дополнительных ограничений на праздничные дни в столице вводить не будут. Однако усилят контроль над соблюдением карантинных ограничений.

При этом власти Киева дали определенные рекомендации на период Пасхи:

проводить богослужения в онлайн-режиме;

храмы должны обеспечить дезинфекцию зданий и проветривание,

разрешить 1 человека на 10 кв.м,

обеспечить температурный скрининг тех, кто будет принимать участие в богослужении, и масочный режим.

Харьков

Харьков пока находится в "красной" зоне карантина. Хотя в горсовете говорят, что ситуация с COVID улучшилась и город скоро должны вывести из локдауна, который и без того достаточно мягкий - работа общественного транспорта не прекращалась, разрешена работа рынков, где продукты питания составляют более 60%.

По словам секретаря горсовета Игоря Терехова, дополнительные ограничения на Пасху и 9 мая в Харькове вводить не планируют.

"У нас будет только одно требование - надевать защитные маски, соблюдать социальной дистанции, беречь себя и окружающих", - заявил Терехов.

Львов

Город перешел в "желтую" зону карантина еще 26 апреля. В связи с этим сняли и ряд ограничений - разрешили работу ТРЦ, магазинов всех видов, кафе и ресторанов, театров, музеев. Однако сохранили запрет на проведение массовых мероприятий и работу ночных клубов.

Несмотря на ослабление карантина, местные власти отказались от проведения массовых мероприятий на Пасху. В горсовете призвали граждан отказаться от похода в храмы и смотреть богослужение онлайн. Освящение пасок будет проводиться лишь на улице.

Одесса

Одесса также уже перешла из "красной" в "желтую" зону карантина, однако массовых мероприятий на Пасху в городе также не планируется. Как отмечал накануне глава областной полиции Олег Бех, для обеспечения контроля над соблюдением карантина в город будут свезены правоохранители, в том числе, и из других областей.

Также одесситов призывают отказаться от походов в храм, смотреть богослужение онлайн. Если же верующие таки придут в церковь, они должны быть в масках, соблюдать дистанцию и не целовать иконы.

Днепр

Город находится в "оранжевой" зоне карантина, однако местные власти никаких дополнительных ограничений вводить не будут. При этом призывают жителей отказаться от посещения храмов и церквей, и смотреть богослужения онлайн.

"В прошлом году после Пасхальных праздников мы имели рост заболеваемости в несколько раз. В этом году ситуация может быть гораздо хуже, потому что мы стоим на пороге "красной" зоны. Это когда без общественного транспорта, без кафе, без рынков", - заявил заместитель мэра Днепра Андрей Бабский накануне праздников.

В целом Министерство здравоохранения дало следующие рекомендации на время празднования Пасхи: