Премьер Израиля сделал срочное заявление: отказ от вакцинации угрожает всей стране

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выступил со срочным заявлением к жителям страны. Он призвал всех израильтян пройти полную вакцинацию от коронавируса и осудил отказ от прививок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Он отметил, что

В своем выступлении Беннет отметил, что отказ от прививок некоторых израильтян создает угрозу для остальной части страны.

Напомним, теперь в Израиле будут пускать на мероприятия только с паспортами вакцинации. Такое решение приняло правительство.

Ранее сообщалось, что Израиль первым в мире испытает пероральную вакцину от коронавируса.