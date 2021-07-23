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Прем'єр Ізраїлю зробив термінову заяву: відмова від вакцинації загрожує всій країні

Автор: Наталья Скороход

Прем'єр-міністр Ізраїль Нафталі Беннет виступив з терміновою заявою до жителів країни. Він закликав усіх ізраїльтян пройти повну вакцинацію від коронавірусу і засудив відмову від щеплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

У своєму виступі Беннет зазначив, що відмова від щеплень деяких ізраїльтян створює загрозу для решти країни.

Він зазначив, що

Нагадаємо, тепер в Ізраїлі пускатимуть на заходи тільки з паспортами вакцинації. Таке рішення прийняв уряд.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль першим у світі випробує пероральну вакцину від коронавірусу.

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Ізраїль