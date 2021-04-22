Пять областей и Киев могут выйти из "красной" зоны карантина на следующей неделе, - KSE

На следующей неделе могут значительно сократить " красную" зону карантина . Из этой зоны могут выбыть пять областей и Киев.

По данным KSE, ситуация с коронавирусом в Украине начала стабилизироваться.

"На следующей неделе из "красной" зоны могут выйти шесть регионов, в частности Львовская, Киевская, Одесская, Запорожская, Полтавская области и Киев", - отметил Ганиченко.

Вместе с тем, он отметил, что Донецкая область может попасть в "красную" зону. В тот самый момент некоторые регионы могут попасть сразу в "желтую" зону карантина, минуя "оранжевую".