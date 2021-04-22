Пять областей и Киев могут выйти из "красной" зоны карантина на следующей неделе, - KSE

На следующей неделе могут значительно сократить "красную" зону карантина. Из этой зоны могут выбыть пять областей и Киев.
Такой прогноз озвучил на брифинге руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.
По данным KSE, ситуация с коронавирусом в Украине начала стабилизироваться.
"На следующей неделе из "красной" зоны могут выйти шесть регионов, в частности Львовская, Киевская, Одесская, Запорожская, Полтавская области и Киев", - отметил Ганиченко.
Вместе с тем, он отметил, что Донецкая область может попасть в "красную" зону. В тот самый момент некоторые регионы могут попасть сразу в "желтую" зону карантина, минуя "оранжевую".
Напомним, в Госпотребслужбе говорили, что Киев может перейти из "красной" зоны карантина к майским праздникам.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время "красную" зону карантина могут сократить. Из этой зоны может выйти Житомирская область.
В то же время в Министерстве здравоохранения ожидают новую вспышку заболеваемости COVID-19 после Пасхи. Это должно произойти через 3-4 недели после праздника.