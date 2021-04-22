П’ять областей і Київ можуть вийти з "червоної" зони карантину наступного тижня, - KSE

Наступного тижня можуть значно скоротити " червону" зону карантину . З цієї зони можуть вибути п’ять областей і Київ.

Такий прогноз озвучив на брифінгу керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.

Разом з тим, він зазначив, що Донецька область може потрапити в "червону" зону. В той самий момент деякі регіони можуть потрапити відразу в "жовту" зону карантину, минаючи "помаранчеву".

"Наступного тижня з "червоної" зони можуть вийти шість регіонів, зокрема Львівська, Київська, Одеська, Запорізька, Полтавська області та Київ", - зазначив Ганіченко.

За даними KSE, ситуація з коронавірусом в Україні почала стабілізуватися.

Нагадаємо, в Держспоживслужбі говорили, що Київ може перейти з "червоної" зони карантину до травневих свят.

Раніше повідомлялося, що найближчим часом "червону" зону карантину можуть скоротити. З цієї зони може вийти Житомирська область.

Водночас у Міністерстві охорони здоров'я очікують новий спалах захворюваності COVID-19 після Великодня. Це має відбутися за 3-4 тижні після свята.