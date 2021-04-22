RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

П’ять областей і Київ можуть вийти з "червоної" зони карантину наступного тижня, - KSE

Автор: Анастасія Рокитна

Наступного тижня можуть значно скоротити "червону" зону карантину. З цієї зони можуть вибути п’ять областей і Київ.

Такий прогноз озвучив на брифінгу керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.

За даними KSE, ситуація з коронавірусом в Україні почала стабілізуватися.

"Наступного тижня з "червоної" зони можуть вийти шість регіонів, зокрема Львівська, Київська, Одеська, Запорізька, Полтавська області та Київ", - зазначив Ганіченко.

Разом з тим, він зазначив, що Донецька область може потрапити в "червону" зону. В той самий момент деякі регіони можуть потрапити відразу в "жовту" зону карантину, минаючи "помаранчеву".

Нагадаємо, в Держспоживслужбі говорили, що Київ може перейти з "червоної" зони карантину до травневих свят.

Раніше повідомлялося, що найближчим часом "червону" зону карантину можуть скоротити. З цієї зони може вийти Житомирська область.

Водночас у Міністерстві охорони здоров'я очікують новий спалах захворюваності COVID-19 після Великодня. Це має відбутися за 3-4 тижні після свята.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України красная зонаКарантин
Читайте також
В Індії рекордне у світі зростання числа випадків COVID-19 за один день
У "червоних" зонах дозволили торгівлю добривами
Прогноз погоди