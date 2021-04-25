Как работают церкви в Вербное воскресенье в Киеве: список рекомендаций властей

Местная комиссия ТЭБ и ЧС в пятницу приняла решение о списке рекомендаций для религиозных учреждений. Местные власти рекомендуют:

онлайн-режим богослужения,

храмы должны обеспечить дезинфекцию здания и проветривание,

разрешить 1 человека на 10 кв. м,

обеспечить температурный скрининг тех, кто буду участвовать в богослужении, и масочный режим.

Отметим, празднование Вербного воскресенья проходит в таких условиях из-за пандемии коронавируса. Ситуация с COVID-19 в Украине остается напряженной, поэтому об ослаблении ограничений речь не идет.

Кроме того, Киев находится в "красной" зоне карантина, что предусматривает запрет на проведение массовых мероприятий, работу ТРЦ, кафе и ресторанов. В Минздраве говорили, что город может покинуть эту зону в ближайшее время.

Вместе с тем, в городе действует усиленный локдаун, который ввели местные власти. Поэтому транспорт работает только по спецпропускам, а школы и детские сады закрыты.