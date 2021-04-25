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Як працюють церкви у Вербну неділю в Києві: список рекомендацій влади

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні сьогодні святкують Вербну неділю. Місцева влада звернулась до церков з рекомендаціями щодо святкування травневого свята.

Більш детально в матеріалі РБК-Україна.

Місцева комісія ТЕБ та НС у п'ятницю прийняла рішення про список рекомендацій для релігійних закладів. Місцева влада рекомендує:

  • онлайн-режим богослужіння,
  • храми мають забезпечити дезінфекцію будівлі та провітрення,
  • дозволити 1 особу на 10 кв.м,
  • забезпечити температурний скринінг тих, хто братиму участь у богослужінні, та масковий режим.

Зазначимо, святкування Вербної неділі проходить в таких умовах через пандемію коронавірусу. Ситуація з COVID-19 в Україні лишається напруженою, тому про послаблення обмежень мова не йде.

Крім того, Київ перебуває в "червоній" зоні карантину, що передбачає забороня на проведення масових заходів, роботи ТРЦ, кафе та ресторанів. У МОЗ говорили, що місто може покинути цю зону найближчим часом.

Разом з тим, у місті діє посилений локдаун, який ввела місцева влада. Тому транспорт працює тільки за спецперепустками, а школи та дитячі садки закриті.

Нагадаємо, в Україні можуть вдвічі скоротити "червону" зону карантину. Зокрема, з цієї зони може вийти Київ.

Зазначимо, карантин в Україні продовжили до 30 червня.

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