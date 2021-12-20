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Регулятор ЕС одобрил применение COVID-вакцины Novavax

Автор: Дмитрий Кузнецов

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) на внеочередном заседании 20 декабря одобрило для использования на территории ЕС вакцину от коронавируса Covovax американской компании Novavax. Решение регулятора должна утвердить Еврокомиссия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз ЕМА.

"Novavax - пятая вакцина, рекомендованная в ЕС для борьбы с коронавирусом", - отметили в агентстве.

В ЕМА уточнили, что эффективность вакцины Novavax составляет около 90% против штаммов коронавируса "Альфа" и "Бета". Данных против других вариантов, включая "Омикрон", пока недостаточно.

Агентство рекомендует вводить препарат людям старше 18 лет. После оценки вакцины эксперты пришли к выводу, что данные о Covovax предоставлены в полном объеме и он отвечает всем критериям ЕС по эффективности, качеству и безопасности.

Использование вакцины Novavax на территории ЕС должна утвердить Еврокомиссия.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 17 декабря одобрила вакцину Novavax для экстренного использования.

Отметим, компания Novavax планирует выпустить вакцину против штамма "Омикрон" в начале 2022 года.

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Вакцина от коронавирусаЕвросоюз