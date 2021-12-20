Регулятор ЕС одобрил применение COVID-вакцины Novavax

"Novavax - пятая вакцина, рекомендованная в ЕС для борьбы с коронавирусом", - отметили в агентстве.

В ЕМА уточнили, что эффективность вакцины Novavax составляет около 90% против штаммов коронавируса "Альфа" и "Бета". Данных против других вариантов, включая "Омикрон", пока недостаточно.

Агентство рекомендует вводить препарат людям старше 18 лет. После оценки вакцины эксперты пришли к выводу, что данные о Covovax предоставлены в полном объеме и он отвечает всем критериям ЕС по эффективности, качеству и безопасности.

Использование вакцины Novavax на территории ЕС должна утвердить Еврокомиссия.