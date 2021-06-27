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Вспышка "Delta" в России: в Москве впервые больше 100 жертв COVID за сутки

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Россия, Воскресенье 27 июня 2021 14:42
Вспышка "Delta" в России: в Москве впервые больше 100 жертв COVID за сутки Фото: в России от коронавируса скончалось 114 человек от коронавируса (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В столице России за сутки от коронавируса скончалось 114 человек. Это самый высокий показатель смертности в Москве с начала пандемии.

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.

Предыдущий антирекорд смертности от коронавируса в Москве был зарегистрирован всего два дня назад - 25 июня 2021 года. Тогда от COVID-19 в столице РФ скончалось 98человек.

Кроме того, за последние сутки в Москве выявлено 6723 новых случая заражения коронавирусом. Госпитализировать пришлось 1761 человек, а 731 пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

По всей России по состоянию на 27 июня зафиксировали больше 20 тысяч новых случаев коронавируса.

"Число заразившихся за последние сутки возросло на 20 538. Общее количество инфицированных в 85 регионах достигло 5 451 291", - говорится в сообщении.

Отметим, что вспышку коронавируса в России связывают с распространением штамма Delta. Именно поэтому Украина хочет усилить контроль за приезжими из этой страны. Также большое количество заболевших этим штаммом отмечают в Великобритании, Индии и Португалии.

Напомним, что в Москве усилили карантин из-за вспышки коронавируса. Там считают, что количество случаев увеличилось из-за приезжих.

Также сообщалось, что в Москве сотрудников, не прошедших вакцинацию от коронавируса, будут отстранять от работы.

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