UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Рост случаев: в Украине 3395 новых заражений коронавирусом

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом еще 3395 человек. Больше всего новых случаев в Киеве, Харьковской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки в Украине:

  • госпитализировали 1778 человек;
  • умерли 208 пациентов;
  • выздоровели 14 987 человек.

За сутки протестовали:

  • методом ПЦР - 30 724 лица,
  • методом ИФА - 13 108 человек,
  • экспресс-тестами - 28 156 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2 189 858 человек, выздоровел 1 990 051 человек, а умерли 49 893 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (385), Харьковской (328), Днепропетровской (277) Запорожской (219) и Киевской (208) областях.

Напомним, Украина полностью стала "желтой". Донецкую область вывели из "оранжевой" зоны.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что часть областей Украины в ближайшее время могут перейти в "зеленую" зону карантина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины COVID-19