Рост случаев: в Украине 3395 новых заражений коронавирусом

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом еще 3395 человек. Больше всего новых случаев в Киеве, Харьковской и Днепропетровской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки в Украине:
За сутки протестовали:
За все время пандемии в Украине заболели 2 189 858 человек, выздоровел 1 990 051 человек, а умерли 49 893 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (385), Харьковской (328), Днепропетровской (277) Запорожской (219) и Киевской (208) областях.
Напомним, Украина полностью стала "желтой". Донецкую область вывели из "оранжевой" зоны.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что часть областей Украины в ближайшее время могут перейти в "зеленую" зону карантина.