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Ріст випадків: в Україні 3395 нових заражень коронавірусом

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом ще 3395 людей. Найбільше нових випадків у Києві, Харківській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

За добу в Україні:

  • госпіталізували 1 778 осіб;
  • померли 208 пацієнтів;
  • одужали 14 987 осіб.

За добу протестували:

  • методом ПЛР - 30 724 особи,
  • методом ІФА - 13 108 осіб,
  • експрес-тестами - 28 156 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 189 858 осіб, одужала 1 990 051 особа, а померли 49 893 людей.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (385), Харківській (328), Дніпропетровській (277) Запорізькій (219) та Київській (208) областях.

Нагадаємо, Україна повністю стала "жовтою". Донецьку область вивели з "помаранчевої" зони.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що частина областей України найближчим часом можуть перейти в "зелену" зону карантину.

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