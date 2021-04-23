Ровенская область вводит новые ограничения на Пасхальные праздники

В Ровенской области на период Пасхальных праздников будут действовать дополнительные карантинные ограничения. Их вводят с 24 до 26 апреля, с 1 до 5 и с 8 до 11 мая.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль
Областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение ввести такие ограничения:
Напомним, Минздрав не планирует вводить дополнительные карантинные ограничения на Пасху. Впрочем, министерство подготовило рекомендации для религиозных заведений.
Отметим, в Украине в ближайшее время могут вдвое сократить "красную" зону карантина.