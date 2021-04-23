Рівненська область вводить нові обмеження на Великодні свята

У Рівненській області на період Великодніх свят будуть діяти додаткові карантинні обмеження. Їх вводять з 24 до 26 квітня, з 1 до 5 і з 8 до 11 травня.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль
Обласна комісія ТЕБ та НС пройняла рішення ввести такі обмеження:
Нагадаємо, МОЗ не планує запроваджувати додаткові карантинні обмеження на Великдень. Втім, міністерство підготувало рекомендації для релігійних закладів.
Зазначимо, в Україні найближчим часом можуть вдвічі скоротити "червону" зону карантину.