Ровно ослабляет карантин: школы полностью возвращают на очное обучение

Городская комиссия по техногенной и экологической безопасности решила ослабить карантин в Ровно. С 19 апреля все классы возвращаются на очное обучение.
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба городского совета Ровно.
Сообщается, что с 19 апреля в Ровно возобновляется учебный процесс в полном объеме во всех заведениях. Таким образом, уже с понедельника ученики 5-11 классов вернутся к очному обучению.
Кроме того, школам эстетического воспитания и учреждениям клубного типа разрешено вернуться к учебному процессу в полном объеме. Отметим, на сегодня очное обучение в Ровно продолжается только для учеников младшей школы - 1-4 классы.
Напомним, Ровенская область находится в "оранжевой зоне" адаптивного карантина, поэтому жесткие меры вводятся только по решению местной власти.
До этого главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, почему Ровенская область не попала в "красную зону" карантина. По его словам, в регионе нет риска коллапса локальной медицинской системы, несмотря на значительное количество больных коронавирусом.