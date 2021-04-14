Ровно ослабляет карантин: школы полностью возвращают на очное обучение

Городская комиссия по техногенной и экологической безопасности решила ослабить карантин в Ровно . С 19 апреля все классы возвращаются на очное обучение.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба городского совета Ровно.

Сообщается, что с 19 апреля в Ровно возобновляется учебный процесс в полном объеме во всех заведениях. Таким образом, уже с понедельника ученики 5-11 классов вернутся к очному обучению.

Кроме того, школам эстетического воспитания и учреждениям клубного типа разрешено вернуться к учебному процессу в полном объеме. Отметим, на сегодня очное обучение в Ровно продолжается только для учеников младшей школы - 1-4 классы.