Рівне послаблює карантин: школи повністю повертають очне навчання

Міська комісія з техногенної та екологічної безпеки вирішила послабити карантин у Рівному. З 19 квітня всі класи повертаються на очне навчання.
Про це у Facebook повідомила прес-служба міської ради Рівного.
Повідомляється, що з 19 квітня в Рівному відновлюється навчальний процес в повному обсязі у всіх закладах. Таким чином, вже з понеділка учні 5-11 класів повернуться до очного навчання.
Крім того, школам естетичного виховання та установам клубного типу дозволено повернутися до навчального процесу в повному обсязі. Зазначимо, на сьогодні очне навчання в Рівному є тільки для учнів молодшої школи 1-4 класи.
Нагадаємо, Рівненська область знаходиться в "помаранчевій зоні" адаптивного карантину, тому жорсткі заходи вводяться тільки за рішенням місцевої влади.
До цього головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, чому Рівненська область не потрапила в "червону зону" карантину. За його словами, в регіоні немає ризику колапсу локальної медичної системи, незважаючи на значну кількість хворих на коронавірус.