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В самой вакцинированной стране мира заявили о вспышке COVID-19

Автор: Наталья Скороход

В самой вакцинированной стране мира возросло количество заболевших коронавирусом. Власти вынуждены ввести карантин, чтоб остановить пандемию.

Об этом сообщает Washington Post.

Речь идет о Сейшельских Островах с населением около 100 тысяч человек. Вакцинацию от коронавируса там начали еще в начале года. Тогда президент Сейшели Вавель Рамкалаван сообщил, что страна планирует достичь коллективного иммунитета в течение нескольких недель.

на этой неделе резко оборвался успех - в стране зафиксировали большое количество новых случаев и были вынуждены восстановить ряд ограничений.

Рост количества заболевших объясняют низкой эффективностью вакцин, которыми прививали население.

По данным ВОЗ, эффективность вакцины Sinopharm оценивается в чуть более 78 процентов для взрослых в возрасте до 60 лет. А

Напомним, во Франции зафиксировали новые случаи тромбоза после вакцины AstraZeneca. При этом один случай оказался смертельным.

Ранее сообщалось, что ВОЗ одобрила экстренное применение вакцины Sinopharm. Ее рекомендуют для людей с 18 лет.

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