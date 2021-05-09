В самой вакцинированной стране мира заявили о вспышке COVID-19

В самой вакцинированной стране мира возросло количество заболевших коронавирусом. Власти вынуждены ввести карантин, чтоб остановить пандемию.
Об этом сообщает Washington Post.
Речь идет о Сейшельских Островах с населением около 100 тысяч человек. Вакцинацию от коронавируса там начали еще в начале года. Тогда президент Сейшели Вавель Рамкалаван сообщил, что страна планирует достичь коллективного иммунитета в течение нескольких недель.
на этой неделе резко оборвался успех - в стране зафиксировали большое количество новых случаев и были вынуждены восстановить ряд ограничений.
Рост количества заболевших объясняют низкой эффективностью вакцин, которыми прививали население.
По данным ВОЗ, эффективность вакцины Sinopharm оценивается в чуть более 78 процентов для взрослых в возрасте до 60 лет. А
Напомним, во Франции зафиксировали новые случаи тромбоза после вакцины AstraZeneca. При этом один случай оказался смертельным.
Ранее сообщалось, что ВОЗ одобрила экстренное применение вакцины Sinopharm. Ее рекомендуют для людей с 18 лет.