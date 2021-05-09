У найбільш вакцинованій країні світу заявили про спалах COVID-19

Йдеться про Сейшельські острови з населенням близько 100 тисяч осіб. Вакцинацію від коронавірусу там почали ще на початку року. Тоді президент Сейшели Вавель Рамкалаван повідомив, що країна планує досягти колективного імунітету протягом декількох тижнів.

на цьому тижні різко обірвався успіх - в країні зафіксували велику кількість нових випадків і були змушені відновити ряд обмежень.

Зростання кількості хворих пояснюють низькою ефективністю вакцин, якими прищеплювали населення.

За даними ВООЗ, ефективність вакцини Sinopharm оцінюється в трохи понад 78 відсотків для дорослих у віці до 60 років. А