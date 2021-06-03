"Сделайте укол и выпейте пива": в США развернули кампанию по поощрению к COVID-прививкам

"Месяц действия", по замыслу президента США, должен существенно увеличить количество вакцинированных до каникул 4 июля (День независимости США) и, соответственно, способствовать снятию карантинных ограничений. Согласно плану, ко Дню независимости США должно быть вакцинировано по крайней мере одной дозой 70% взрослых.

"Чем больше людей мы вакцинируем, тем больший успех мы получим в борьбе с этим вирусом", - сказал Байден. Он считает, что с большим количеством прививок Америка вскоре переживет "лето свободы, лето радости, лето тусовок и празднований. Всеамериканское лето".

Администрация Байдена рассматривает июнь как "критический месяц на нашем пути к нормальной жизни", - сказала Кортни Роу, директор по вопросам стратегических коммуникаций и взаимодействия команды реагирования на COVID-19 Белого дома.

Среди мотивационных мероприятий - рекламная раздача пива американцам 21+, объявленная в среду компанией по производству пива Anheuser-Busch.

"Сделайте укол и выпейте пива", - сказал Байден, рекламируя акцию, хотя сам он воздерживается от употребления алкоголя.

"Во всем мире люди отчаянно хотят прививку, в то время как каждый американец может получить ее в своей соседней аптеке", - сказал Байден.

"Стимулы могут работать, и я считаю важным сосредоточение Белого дома на том, чтобы сделать вакцинацию простым и удобным выбором. Именно на вершине американской исключительности нам приходится умолять людей получить спасательную вакцину, когда медицинские работники и уязвимые люди во всем мире умирают, потому что не могут получить к ней доступ ", - сказала доктор Леана Вен, профессор здравоохранения в университете Джорджа Вашингтона и бывший уполномоченный по охране здоровья в Балтиморе.

На сегодня 62,9% взрослого населения США получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19, а 133,9 миллиона полностью вакцинированы. Уровень новых прививок замедлился до среднего уровня 555 000 в день, по сравнению с более чем 800 000, когда были объявлены поощрения, подобные лотереям.