"Зробіть укол і випийте пива": в США розгорнули кампанію із заохочення до COVID-щеплень

"Місяць дії", за задумом президента США, має суттєво збільшити кількість вакцинованих до канікул 4 липня (День незалежності США) і, відповідно, сприяти зняттю карантинних обмежень. Згідно з планом, до Дня незалежності США має бути вакциновано принаймні однією дозою 70% дорослих.

"Чим більше людей ми вакцинуємось, тим більший успіх ми отримаємо в боротьбі з цим вірусом", - сказав Байден. Він вважає, що з більшою кількістю щеплень Америка незабаром переживе "літо свободи, літо радості, літо тусовок і святкувань. Всеамериканське літо".

Адміністрація Байдена розглядає червень як "критичний місяць на нашому шляху до нормального життя", - сказала Кортні Роу, директор з питань стратегічних комунікацій та взаємодії команди реагування на COVID-19 Білого дому.

Серед мотиваційних заходів - рекламна роздача пива американцям 21+, оголошена в середу компанією з виробництва пива Anheuser-Busch.

"Зробіть укол і випийте пива", - сказав Байден, рекламуючи акцію, хоча сам він утримується від вживання алкоголю.

"У всьому світі люди відчайдушно хочуть зробити щеплення, яв той час, як кожен американець може отримати його у своїй сусідній аптеці", - сказав Байден.

"Стимули можуть працювати, і я вважаю важливим зосередження Білого дому на тому, щоб зробити вакцинацію простим і зручним вибором. Саме на вершині американської винятковості нам доводиться благати людей отримати рятувальну вакцину, коли медичні працівники та вразливі люди у всьому світі вмирають, бо не можуть отримати до неї доступ ", - сказала доктор Леана Вен, професор з охорони здоров’я в університеті Джорджа Вашингтона і колишній уповноважений з охорони здоров’я в Балтиморі.

На сьогодні 62,9% дорослого населення США отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19, а 133,9 мільйона повністю вакциновані. Рівень нових щеплень сповільнився до середнього рівня 555 000 на день, у порівнянні з понад 800 000, коли були оголошені заохочення, подібні до лотерей.