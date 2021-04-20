Сдержанный оптимизм: Степанов заявил, что Украина прошла пик заболеваемости COVID

Об этом Степанов заявил во время брифинга во вторник, 20 апреля.

"Хотел бы начать брифинг со сдержанного оптимизма. Мы сейчас находимся в третьей волне коронавирусной болезни. Мы все видим как на сегодняшний день трудно и с каким количеством случаев мы каждый день сталкиваемся. Но в то же время мы можем констатировать, что мы прошли пик заболеваемости", - заявил министр.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине выявили 8940 новых случаев COVID-19, тогда как в начале апреля число новых заражений доходило до 20 тысяч.