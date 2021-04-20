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Сдержанный оптимизм: Степанов заявил, что Украина прошла пик заболеваемости COVID

Автор: Игорь Литвиненко

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о прохождении Украиной пика заболеваемости во время третьей волны COVID-19. Сейчас ситуация стабилизировалась.

Об этом Степанов заявил во время брифинга во вторник, 20 апреля.

"Хотел бы начать брифинг со сдержанного оптимизма. Мы сейчас находимся в третьей волне коронавирусной болезни. Мы все видим как на сегодняшний день трудно и с каким количеством случаев мы каждый день сталкиваемся. Но в то же время мы можем констатировать, что мы прошли пик заболеваемости", - заявил министр.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине выявили 8940 новых случаев COVID-19, тогда как в начале апреля число новых заражений доходило до 20 тысяч.

Ранее РБК-Украина писало, что в ближайшее время "красную" зону карантина могут сократить. Из этой зоны может выйти Житомирская область.

В то же время в Министерстве здравоохранения ожидают новую вспышку заболеваемости COVID-19 после Пасхи. Это должно произойти за 3-4 недели после праздника.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что Украина готовится к празднованию Пасхи в условиях пандемии.

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Новости Украины Максим СтепановCOVID-19Коронавирус
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