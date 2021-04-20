Стриманий оптимізм: Степанов заявив, що Україна пройшла пік захворюваності COVID

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про проходження Україною піку захворюваності під час третьої хвилі COVID-19 . Зараз ситуація стабілізувалася.

Про це Степанов заявив під час брифінгу у вівторок, 20 квітня.

"Хотів би почати брифінг з стриманого оптимізму. Ми зараз знаходимося в третій хвилі коронавірусної хвороби. Ми всі бачимо як на сьогодні важко і з якою кількістю випадків ми кожен день стикаємося. Але водночас ми можемо констатувати, що ми пройшли пік захворюваності", - заявив міністр.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 8940 нових випадків COVID-19, тоді як на початку квітня кількість нових заражень доходило до 20 тисяч.