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Северная Корея отказалась от участия в Олимпийских играх в Токио из-за коронавируса

Автор: Наталья Скороход

Северная Корея заявила, что может отказаться от участия в Олимпийских играх, которые состояться в Токио. Такое решение приняли из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Associated Press.

Напомним, Китай обещает обеспечить вакцинами спортсменов на Олимпийских играх. Также там готовы предоставить вакцины 80 странам и трем международным организациям.

Ранее сообщалось, что Япония попросила сократить состав иностранных делегаций на Олимпийских играх в этом году. Такое решение приняли из-за пандемии коронавируса.

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