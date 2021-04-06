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Північна Корея відмовилася від участі в Олімпійських іграх в Токіо через коронавірус

Автор: Наталья Скороход

Північна Корея заявила, що може відмовитися від участі в Олімпійських іграх, які відбудуться в Токіо. Таке рішення прийняли через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Associated Press.

Нагадаємо, Китай обіцяє забезпечити вакцинами спортсменів на Олімпійських іграх. Також там готові надати вакцини 80 країнам і трьом міжнародним організаціям.

Раніше повідомлялося, що Японія попросила скоротити склад іноземних делегацій на Олімпійських іграх у цьому році. Таке рішення прийняли через пандемію коронавірусу.

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