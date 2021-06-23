В шести областях Украины до сих пор не появились центры массовой вакцинации, - Шмыгаль

В шести областях Украины до сих пор не появились центры массовой вакцинации от коронавируса. При этом в некоторых областях количество таких центров достигает более 10.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
"Даю поручение министерству развития общин и территорий принять меры, чтобы такие центры появились как минимум в каждом районном центре. Потому что есть области, где таких центров уже более десяти, а есть шесть областей, где такие центры вакцинации до сих пор не появились", - сказал глава правительства.
Напомним, в Киеве открылась онлайн-запись на вакцинацию от коронавируса в Международном выставочном центре в районе станции метро "Левобережная". Она будет проходить 24-27 июня.
Накануне в Украине началась вакцинация трудовых коллективов.