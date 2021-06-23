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В шести областях Украины до сих пор не появились центры массовой вакцинации, - Шмыгаль

Автор: Андрей Василюк

В шести областях Украины до сих пор не появились центры массовой вакцинации от коронавируса. При этом в некоторых областях количество таких центров достигает более 10.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Даю поручение министерству развития общин и территорий принять меры, чтобы такие центры появились как минимум в каждом районном центре. Потому что есть области, где таких центров уже более десяти, а есть шесть областей, где такие центры вакцинации до сих пор не появились", - сказал глава правительства.

Напомним, в Киеве открылась онлайн-запись на вакцинацию от коронавируса в Международном выставочном центре в районе станции метро "Левобережная". Она будет проходить 24-27 июня.

Накануне в Украине началась вакцинация трудовых коллективов.

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