У шести областях України досі не з'явилися центри масової вакцинації, - Шмигаль

У шести областях України досі не з'явилися центри масової вакцинації від коронавірусу. При цьому в деяких областях кількість таких центрів досягає понад 10.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.
"Даю доручення міністерству розвитку громад і територій вжити заходів, аби такі центри з'явилися щонайменше в кожному районному центрі. Бо є області, де таких центрів вже понад десять, а є шість областей, де такі центри вакцинації досі не з'явилися", - сказав голова уряду.
Нагадаємо, в Києві відкрився онлайн-запис на вакцинацію від коронавірусу в Міжнародному виставковому центрі в районі станції метро "Лівобережна". Вона буде проходити 24-27 червня.
Напередодні в Україні почалася вакцинація трудових колективів.