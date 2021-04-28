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Шмыгаль: карантин на Пасху ужесточать не будем, но усилим контроль

Автор: РБК-Украина

Карантин на Пасху и майские праздники в Украине ужесточать не будут. При этом власти намерены усилить контроль над соблюдением действующих ограничений.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Карантин (на Пасху и майские праздники, - ред.) ужесточать не будем, но будем усиливать меры по соблюдению тех ограничений, которые установлены. Прежде всего речь идет о социальной дистанции и масочном режиме", - заявил премьер.

Он также призвал всех украинцев прислушиваться к рекомендациям Минздрава и церквей о праздновании Пасхи дома.

Напомним, ранее стало известно, что Киев перед Пасхой отменит локдаун, в связи с чем снова откроются ТРЦ, кафе и рестораны, а общественный транспорт откажется от перевозок по специальным пропускам. Кроме того, со следующей недели снова заработают детские сады и школы.

В то же время сообщалось, что все подразделения Министерства внутренних дел Украины будут переведены на усиленный режим работы на время майских праздников и Пасхи.

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Новости Украины ПасхаДенис ШмыгальКарантин