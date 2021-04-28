Шмыгаль: карантин на Пасху ужесточать не будем, но усилим контроль

Карантин на Пасху и майские праздники в Украине ужесточать не будут. При этом власти намерены усилить контроль над соблюдением действующих ограничений.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Карантин (на Пасху и майские праздники, - ред.) ужесточать не будем, но будем усиливать меры по соблюдению тех ограничений, которые установлены. Прежде всего речь идет о социальной дистанции и масочном режиме", - заявил премьер.

Он также призвал всех украинцев прислушиваться к рекомендациям Минздрава и церквей о праздновании Пасхи дома.