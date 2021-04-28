RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Шмигаль: карантин на Великдень посилювати не будемо, але посилимо контроль

Автор: РБК-Україна

Карантин на Великдень та травневі свята в Україні посилювати не будуть. При цьому влада має намір посилити контроль над дотриманням діючих обмежень.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Карантин (на Великдень і травневі свята, - ред.) посилювати не будемо, але будемо посилювати заходи щодо дотримання тих обмежень, які встановлені. Перш за все мова йде про соціальну дистанцію і масковий режим", - заявив прем'єр.

Він також закликав усіх українців дослухатися до рекомендацій МОЗ та церков про святкування Великодня вдома.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Київ перед Великоднем скасує локдаун, в зв'язку з чим знову відкриються ТРЦ, кафе і ресторани, а громадський транспорт відмовиться від перевезень за спеціальними перепустками. Крім того, з наступного тижня знову запрацюють дитячі сади і школи.

У той же час повідомлялося, що всі підрозділи Міністерства внутрішніх справ України будуть переведені на посилений режим роботи на час травневих свят та Великодня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ПасхаДенис ШмигальКарантин