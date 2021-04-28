Шмигаль: карантин на Великдень посилювати не будемо, але посилимо контроль

Карантин на Великдень та травневі свята в Україні посилювати не будуть. При цьому влада має намір посилити контроль над дотриманням діючих обмежень.
Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Карантин (на Великдень і травневі свята, - ред.) посилювати не будемо, але будемо посилювати заходи щодо дотримання тих обмежень, які встановлені. Перш за все мова йде про соціальну дистанцію і масковий режим", - заявив прем'єр.
Він також закликав усіх українців дослухатися до рекомендацій МОЗ та церков про святкування Великодня вдома.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Київ перед Великоднем скасує локдаун, в зв'язку з чим знову відкриються ТРЦ, кафе і ресторани, а громадський транспорт відмовиться від перевезень за спеціальними перепустками. Крім того, з наступного тижня знову запрацюють дитячі сади і школи.
У той же час повідомлялося, що всі підрозділи Міністерства внутрішніх справ України будуть переведені на посилений режим роботи на час травневих свят та Великодня.