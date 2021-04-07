Шмыгаль рассказал, как Украина сможет преодолеть пандемию коронавируса

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, как страна сможет преодолеть пандемию коронавируса. Это возможно только путем массовой вакцинации и карантинных ограничений.
Об этом он заявил на заседании правительства.
Он надеется, что в ближайшее время уровень эпидемии пойдет на спад.
"Безусловно, что преодолеть пандемию мы сможем только путем вакцинации и эффективных карантинных мер", - сообщил Шмыгаль.
Отметим, ученые НАН сообщили, что ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется, заболеваемость выходит на плато третьей волны COVID-19. Темпы распространения болезни снижаются уже две недели подряд.
Напомним, ситуация в Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях улучшается и регионы могут выйти из "красной зоны" с максимальными карантинными ограничениям.
Вместе с тем, в Кабинете министров Украины назвали два региона, которые могут попасть в "красную" зону карантина. Это Харьковская и Хмельницкая области.
Напомним, в Киеве начал действовать усиленный локдаун.