Шмигаль розповів, як Україна зможе подолати пандемію коронавірусу

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, як країна зможе подолати пандемію коронавірусу. Це можливо тільки шляхом масової вакцинації та карантинних обмежень.
Про це він заявив на засіданні уряду.
Він сподівається, що найближчим часом рівень епідемії піде на спад.
"Беззаперечно, що подолати пандемію ми зможемо тільки шляхом вакцинації та ефективних карантинних заходів", - повідомив Шмигаль.
Зазначимо, вчені НАН повідомили, що ситуація з коронавірусом в Україні стабілізується, захворюваність виходить на плато третьої хвилі COVID-19. Темпи поширення хвороби знижуються вже два тижні поспіль.
Нагадаємо, ситуація в Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях поліпшується і регіони можуть вийти з "червоної зони" з максимальними карантинними обмеженнями.
Разом з тим, у Кабінеті міністрів України назвали два регіони, які можуть потрапити в "червону" зону карантину. Це Харківська та Хмельницька області.
Нагадаємо, в Києві почав діяти посилений локдаун.