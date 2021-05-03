Сколько украинцев переболели COVID-19: данные опроса отличаются от официальных

В апреле 65% опрошенных украинцев ответили, что не болели COVID-19 , а 29% - болели. Из тех, кто считает, что болел, 17% делали тест, 12% - испытывали симптомы.

Как отмечается в сообщении, данные свидетельствуют, что в Украине больных COVID-19 было больше, чем по официальной статистике.

Гендиректор КМИС Владимир Паниотто сообщил, что на 16 апреля по официальной статистике переболевших COVID-19 примерно 2 млн украинцев. По данным опроса КМИС переболели 29,1%, из них 16,9% определили это по тестам, а 12% только за симптомами.

"Если принять во внимание только тех, кто делал тесты, учесть погрешность и взять нижнюю границу, то среди взрослого населения (18 лет и старше) переболело 4,4 млн человек. Это означает, что в Украине больных минимум вдвое больше, чем по официальной статистике", - сказал он.

Если принять во внимание, что в 2 млн официальной статистики входят и люди в возрасте до 18 лет, то больных в Украине может быть и втрое больше, чем по официальной статистике.

По мнению Паниотто, это не может быть связано с неискренностью респондентов, поскольку они не имеют мотивации говорить о том, что тесты подтвердили, что они болели, если такого не было.

"Я не знаю протоколов сбора информации о случаях COVID, но, возможно, частные клиники и коммерческие центры тестирования не всегда сообщают о случаях COVID-и эти данные не попадают к централизованной системе?"- добавил он.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 13-15 апреля 2021 года среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4%.