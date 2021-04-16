UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Смягчат ли карантин в Киеве после 30 апреля: Кличко назвал условие

Автор: Андрей Василюк

Введение строгих ограничений в Киеве позволило несколько стабилизировать ситуацию, но она остается сложной. Ослабление локдауна после 30 апреля будет зависеть от заполненности коек в больницах столицы.

Об этом заявил городской голова Киева Виталий Кличко на брифинге.

"Все будет зависеть от динамики заболеваемости, от заполненности коек в больницах столицы - в первую очередь коек, оборудованных подачей кислорода. Пока что говорить об улучшении ситуации рано. Мы видим, что не меняется количество новых случаев ни инфицирования, ни госпитализированных в тяжелом состоянии... И, к сожалению, увеличивается количество смертей", - отметил мэр.

Он пояснил, что именно из-за такой сложной ситуации действие карантина было продлено до 30 апреля.

"Ослабят ли ограничения после этой даты - во многом зависит от самих киевлян. От того, насколько они понимают и заботятся о своем здоровье. Насколько придерживаются простых, но таких важных правил. К сожалению, не все это понимают", - подчеркнул Кличко.

Мэр также сообщил, что перед праздниками КГГА готовит дополнительные противоэпидемиологические меры и нормы, чтобы после Пасхи и майских праздников не было вспышки болезни.

"Эти правила разрабатывает комиссия по чрезвычайным ситуациям города. И до Пасхи мы их обнародуем", - пообещал Кличко.

Напомним, сегодня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в правительстве не будут инициировать новых ограничений на пасхальные и майские праздники.

"Мы не планируем изменений в наш адаптивный карантин, где все четко изложено. Он работает. Мы это видим сейчас, как бы его безапелляционно не пытались критиковать. Но все мы увидели, что он является полностью действенным", - заявил министр.

До этого сообщалось, что в Киевской городской государственной администрации рассчитывают, что через две недели Киев выйдет из "красной зоны" карантина с максимальными ограничениями.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус
Читайте также
Меркель просит расширить ее полномочия, чтобы побороть третью волну COVID в Германии
Pfizer уже в Украине. Как будут транспортировать вакцину, и кто ее получит
В Украине лишь в четырех областях не превышен уровень COVID-госпитализаций
Прогноз погоды