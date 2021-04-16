Смягчат ли карантин в Киеве после 30 апреля: Кличко назвал условие

"Все будет зависеть от динамики заболеваемости, от заполненности коек в больницах столицы - в первую очередь коек, оборудованных подачей кислорода. Пока что говорить об улучшении ситуации рано. Мы видим, что не меняется количество новых случаев ни инфицирования, ни госпитализированных в тяжелом состоянии... И, к сожалению, увеличивается количество смертей", - отметил мэр.

Он пояснил, что именно из-за такой сложной ситуации действие карантина было продлено до 30 апреля.

"Ослабят ли ограничения после этой даты - во многом зависит от самих киевлян. От того, насколько они понимают и заботятся о своем здоровье. Насколько придерживаются простых, но таких важных правил. К сожалению, не все это понимают", - подчеркнул Кличко.

Мэр также сообщил, что перед праздниками КГГА готовит дополнительные противоэпидемиологические меры и нормы, чтобы после Пасхи и майских праздников не было вспышки болезни.

"Эти правила разрабатывает комиссия по чрезвычайным ситуациям города. И до Пасхи мы их обнародуем", - пообещал Кличко.