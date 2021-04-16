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Чи пом'якшать карантин в Києві після 30 квітня: Кличко назвав умову

Автор: Андрій Василюк

Запровадження суворих обмежень в Києві дозволило дещо стабілізувати ситуацію, але вона залишається складною. Послаблення локдауну після 30 квітня залежатиме від заповненості ліжок в лікарнях столиці.

Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко на брифінгу.

"Все буде залежати від динаміки захворюваності, від заповненості ліжок в лікарнях столиці - в першу чергу ліжок, обладнаних подачею кисню. Поки що говорити про поліпшення ситуації зарано. Ми бачимо, що не змінюється кількість нових випадків ні інфікування, ні госпіталізованих у важкому стані... І, на жаль, збільшується кількість смертей", - зазначив мер.

Він пояснив, що саме через таку складну ситуацію дію карантину було продовжено до 30 квітня.

"Чи послаблять обмеження після цієї дати - багато в чому залежить від самих киян. Від того, наскільки вони свідомі і дбають про своє здоров’я. Наскільки дотримуються простих, але таких важливих правил. На жаль, не всі це розуміють", - наголосив Кличко.

Міський голова також повідомив , що перед святами КМДА готує додаткові протиепідеміологічні заходи та норми, аби після Великодня та травневих свят не було спалаху хвороби.

"Ці правила розробляє комісія з надзвичайних ситуацій міста. І до Великодня ми їх оприлюднимо", - пообіцяв Кличко.

Нагадаємо, сьогодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в уряді не будуть ініціювати нових обмежень на великодні та травневі свята.

"Ми не плануємо змін в наш адаптивний карантин, де все чітко викладено. Він працює. Ми це бачимо зараз, як би його безапеляційно не намагалися критикувати. Але всі ми побачили, що він є повністю дієвим", - заявив міністр.

До цього повідомлялося, що у Київській міській державній адміністрації розраховують, що через два тижні Київ вийде з "червоної зони" карантину з максимальними обмеженнями.

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