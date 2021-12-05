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Спад продолжается: в Украине еще 6,6 тысяч новых случаев COVID

Автор: Илона Свиридова

За минувшие сутки, 4 декабря 2021 года, выявлено еще 6,6 тысяч новых случаев коронавируса в Украине. При этом выздоровели более 9 000 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства здравоохранения.

Сообщается, что зафиксировали 6 622 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей - 690, медработников - 68). Кроме того, 112 657 человек были вакцинированы. Первую дозу получили 40 278, полностью иммунизированы - 72 379.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировали - 2 926 человек;
  • летальных исходов - 278;
  • выздоровели - 9 274 человека.

За все время пандемии в Украине заболели 3 497 477 человек, летальных исходов - 88 280. С начала вакцинальной кампании привили 13 725 905 человек, из них получили первую дозу - 13 725 903, полностью иммунизированы и получили две дозы - 11 762 441. В общей сделали 25 488 344 прививки.

Напомним, ранее сообщалось, что уровень госпитализаций пациентов с COVID растет только в одной области Украины.

Также сообщалось, что Украина нарастила возможности для хранения вакцины Pfizer.

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