Спад триває: в Україні ще 6,6 тисяч нових випадків COVID

За минулу добу, 4 грудня 2021 року, виявлено ще 6,6 тисяч нових випадків коронавірусу в Україні. При цьому одужали понад 9 000 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства охорони здоров'я.

Повідомляється, що зафіксували 6 622 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей - 690, медпрацівників - 68). Крім того, 112 657 осіб було вакциновано. Першу дозу отримали 40 278, повністю імунізовано - 72 379.

Також за минулу добу:

госпіталізували - 2 926 осіб;

летальних наслідків - 278;

одужали - 9 274 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 497 477 осіб, летальних наслідків - 88 280. З початку вакцинальної кампанії прищепили 13 725 905 осіб, з них отримали першу дозу - 13 725 903, повністю імунізовано та отримали дві дози - 11 762 441. Загалом зробили 25 488 344 щеплення.