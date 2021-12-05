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Спад триває: в Україні ще 6,6 тисяч нових випадків COVID

Автор: Ілона Свиридова

За минулу добу, 4 грудня 2021 року, виявлено ще 6,6 тисяч нових випадків коронавірусу в Україні. При цьому одужали понад 9 000 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства охорони здоров'я.

Повідомляється, що зафіксували 6 622 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей - 690, медпрацівників - 68). Крім того, 112 657 осіб було вакциновано. Першу дозу отримали 40 278, повністю імунізовано - 72 379.

Також за минулу добу:

  • госпіталізували - 2 926 осіб;
  • летальних наслідків - 278;
  • одужали - 9 274 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 497 477 осіб, летальних наслідків - 88 280. З початку вакцинальної кампанії прищепили 13 725 905 осіб, з них отримали першу дозу - 13 725 903, повністю імунізовано та отримали дві дози - 11 762 441. Загалом зробили 25 488 344 щеплення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рівень госпіталізацій пацієнтів із COVID зростає лише в одній області України.

Також повідомлялося, що Україна наростила можливості для зберігання вакцини Pfizer.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус