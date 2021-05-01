Без спецпропусков. Как работает метро и наземный транспорт в Киеве

С 1 мая в Киеве отменили спецпропуска для общественного транспорта . Город ослабляет карантинные ограничения.

Как работает метро и наземный транспорт в Киеве, в материале РБК-Украина.

Общественный транспорт, в том числе метро, продолжает работать. Однако, с сегодняшнего дня уже не нужны спецпропуска.

Кроме того, контроль за соблюдением карантинных правил на улицах города усилили. Организованы дополнительные патрули Национальной полиции и Муниципальной охраны.

Отметим, карантинные ограничения в Киеве ослабили с 1 мая 2021 года.