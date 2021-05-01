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Без спецперепусток. Як працює метро і наземний транспорт у Києві

Новость на русском → Київ, Субота 01 травня 2021 08:30
Без спецперепусток. Як працює метро і наземний транспорт у Києві Фото: транспорт в Києві знову працює без спецперепусток (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

З 1 травня в Києві скасували спецперепустки для громадського транспорту. Місто послаблює карантинні обмеження.

Як працює метро і наземний транспорт у Києві, в матеріалі РБК-Україна.

Громадський транспорт, в тому числі метро, продовжує працювати. Втім, з сьогоднішнього дня вже не потрібні спецперепустки.

Крім того, контроль за дотриманням карантинних правил на вулицях міста посилили. Організовані додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони.

Без спецперепусток. Як працює метро і наземний транспорт у Києві

Зазначимо, карантинні обмеження в Києві послабили з 1 травня 2021 року.

Більш детально про послаблення карантинних обмежень в Києві в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, в Києві з 5 травня відновиться навчальний процес у закладах загальної освіти, дошкільної та у вищих навчальних закладах. Також у столиці відновлять прийом документів для зарахування дітей у перший клас на наступний навчальний рік.

Крім того, після скасування локдауну в Києві на вулиці вийдуть додаткові патрулі.

За прогнозами Міністерства охорони здоров'я України "червону" зону покинуть ще п'ять областей.

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