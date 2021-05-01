Без спецперепусток. Як працює метро і наземний транспорт у Києві

З 1 травня в Києві скасували спецперепустки для громадського транспорту . Місто послаблює карантинні обмеження.

Як працює метро і наземний транспорт у Києві, в матеріалі РБК-Україна.

Громадський транспорт, в тому числі метро, продовжує працювати. Втім, з сьогоднішнього дня вже не потрібні спецперепустки.

Крім того, контроль за дотриманням карантинних правил на вулицях міста посилили. Організовані додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони.

Зазначимо, карантинні обмеження в Києві послабили з 1 травня 2021 року.