Без спецпропусков. Как работает метро и наземный транспорт в Киеве

С 1 мая в Киеве отменили спецпропуска для общественного транспорта . Город ослабляет карантинные ограничения.

Как работает метро и наземный транспорт в Киеве, в материале РБК-Украина.

Отметим, карантинные ограничения в Киеве ослабили с 1 мая 2021 года.

Кроме того, контроль за соблюдением карантинных правил на улицах города усилили. Организованы дополнительные патрули Национальной полиции и Муниципальной охраны.

Общественный транспорт, в том числе метро, продолжает работать. Однако, с сегодняшнего дня уже не нужны спецпропуска.

Более подробно об ослаблении карантинных ограничений в Киеве в материале РБК-Украина.

Напомним, в Киеве с 5 мая возобновится учебный процесс в учреждениях общего образования, дошкольного и в высших учебных заведениях. Также в столице возобновят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год.

Кроме того, после отмены локдауна в Киеве на улицы выйдут дополнительные патрули.

По прогнозам Министерства здравоохранения Украины, "красную" зону покинут еще пять областей.