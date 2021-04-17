Среди первых патрульные и нацгвардейцы: в МВД рассказали, как будут вакцинировать своих сотрудников

В Украине сегодня началась вакцинация сотрудников системы органов Министерства внутренних дел (МВД). Ее будут осуществлять препаратом CoronaVac, разработанным китайским предприятием Sinovac Biotech, и Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.
Первыми будут вакцинировать работников, которые наиболее контактируют с населением:
Дальше планируют вакцинировать всех сотрудников системы МВД:
Следующим этапом будут вакцинировать также семьи сотрудников МВД.
Всего с семьями в системе Министерства внутренних дел планируют охватить около 800 тысяч человек.
Аваков подчеркивает, что вакцинация "исключительно добровольное дело", но она необходима для создания общего иммунитета.
Он также добавил, что ни одна вакцина не дает стопроцентной гарантии того, что человек не заболеет. Однако вакцинированные переносят заболевание в более легкой форме.
Напомним, сегодня, 17 апреля, в области развезут первые 29 250 доз вакцины Pfizer. Их поделят поровну - по 1170 доз в каждую из областей и Киев.
Ранее сообщалось, что вакцину Pfizer получат работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничники.