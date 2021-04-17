Серед перших патрульні та нацгвардійці: в МВС розказали, як вакцинуватимуть співробітників

В Україні сьогодні розпочалася вакцинація співробітників системи органів Міністерства внутрішніх справ (МВС). Її здійснюватимуть препаратом CoronaVac, розробленою китайським підприємством Sinovac Biotech, та Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.
Першими вакцинуватимуть працівників, які найбільш контактують з населенням:
Далі планують вакцинувати усіх співробітників системи МВС:
Наступним етапом будуть вакцинувати також родини співробітників МВС.
Загалом з родинами в системі Міністерства внутрішніх справ планують охопити близько 800 тисяч осіб.
Аваков наголошує, що вакцинація "виключно добровільна справа", але вона необхідна для створення спільного імунітету.
Він також додав, що жодна вакцина не дає стовідсоткової гарантії того, що людина не захворіє. Однак вакциновані переносять захворювання у більш легкій формі.
Нагадаємо, сьогодні, 17 квітня, в області розвезуть перші 29 250 доз вакцини Pfizer. Їх поділять порівну - по 1170 доз у кожну з областей та Київ.
Раніше повідомлялося, що вакцину Pfizer отримають працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій і прикордонники.