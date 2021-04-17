Серед перших патрульні та нацгвардійці: в МВС розказали, як вакцинуватимуть співробітників

В Україні сьогодні розпочалася вакцинація співробітників системи органів Міністерства внутрішніх справ (МВС). Її здійснюватимуть препаратом CoronaVac, розробленою китайським підприємством Sinovac Biotech, та Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.

Про це повідомив в своїй заяві глава МВС Арсен Аваков .

Він також додав, що жодна вакцина не дає стовідсоткової гарантії того, що людина не захворіє. Однак вакциновані переносять захворювання у більш легкій формі.

Аваков наголошує, що вакцинація "виключно добровільна справа", але вона необхідна для створення спільного імунітету.

Загалом з родинами в системі Міністерства внутрішніх справ планують охопити близько 800 тисяч осіб.

Наступним етапом будуть вакцинувати також родини співробітників МВС .

Першими вакцинуватимуть працівників, які найбільш контактують з населенням:

Нагадаємо, сьогодні, 17 квітня, в області розвезуть перші 29 250 доз вакцини Pfizer. Їх поділять порівну - по 1170 доз у кожну з областей та Київ.

Раніше повідомлялося, що вакцину Pfizer отримають працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій і прикордонники.