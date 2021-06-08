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США и ЕС выступят за возобновление расследования происхождения COVID-19, - Bloomberg

Автор: Дмитрий Левицкий

Соединенные Штаты Америки и Евросоюз хотят возобновления расследования происхождения COVID-19. США и ЕС планируют выступить за возобновление этого расследования на саммите 15 июня.

Об этом сообщило американское агентство Bloomberg.

Как говорится в документе, который агентство получило в свое распоряжение, США и ЕС решили возобновить расследование на фоне противоречивых оценок того, откуда именно началась вспышка коронавируса, переросшая в пандемию.

В проекте совместного заявления, которые США и ЕС планируют принять на саммите, они "призывают к прогрессу в прозрачном, научно обоснованном и проведенном под руководством экспертов исследовании происхождения

Источник агентства, знакомый с переговорами, которые велись между европейскими дипломатами, готовившими саммит, рассказал, что это Вашингтон обратился к ЕС за поддержкой в расследовании происхождения коронавируса.

В документе также говорится о том, что США и ЕС "обязуются совместно работать над разработкой и использованием быстрых и независимых средств для расследования подобных вспышек в будущем".

Отмечается, что это заявление является предварительным и может быть изменено до саммита США и ЕС. В Белом доме пока не прокомментировали этот документ.

Напомним, миссия ВОЗ провела расследование происхождения коронавируса, совершив поездку в Китай, но так и не смогла точно установить, где же именно возник COVID-19.

В конце мая президент США поручил американской разведке удвоить усилия для установления происхождения COVID-19.

А на днях американские СМИ, ссылаясь на секретный документ Национальной лаборатории правительства США, сообщили о том, что коронавирус мог просочиться из китайской лаборатории в Ухане.

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Новости Украины ЕвросоюзСоединенные Штаты АмерикирасследованиеКоронавирус