США и ЕС выступят за возобновление расследования происхождения COVID-19, - Bloomberg

Соединенные Штаты Америки и Евросоюз хотят возобновления расследования происхождения COVID-19. США и ЕС планируют выступить за возобновление этого расследования на саммите 15 июня.
Об этом сообщило американское агентство Bloomberg.
Как говорится в документе, который агентство получило в свое распоряжение, США и ЕС решили возобновить расследование на фоне противоречивых оценок того, откуда именно началась вспышка коронавируса, переросшая в пандемию.
В проекте совместного заявления, которые США и ЕС планируют принять на саммите, они "призывают к прогрессу в прозрачном, научно обоснованном и проведенном под руководством экспертов исследовании происхождения
Источник агентства, знакомый с переговорами, которые велись между европейскими дипломатами, готовившими саммит, рассказал, что это Вашингтон обратился к ЕС за поддержкой в расследовании происхождения коронавируса.
В документе также говорится о том, что США и ЕС "обязуются совместно работать над разработкой и использованием быстрых и независимых средств для расследования подобных вспышек в будущем".
Отмечается, что это заявление является предварительным и может быть изменено до саммита США и ЕС. В Белом доме пока не прокомментировали этот документ.
Напомним, миссия ВОЗ провела расследование происхождения коронавируса, совершив поездку в Китай, но так и не смогла точно установить, где же именно возник COVID-19.
В конце мая президент США поручил американской разведке удвоить усилия для установления происхождения COVID-19.
А на днях американские СМИ, ссылаясь на секретный документ Национальной лаборатории правительства США, сообщили о том, что коронавирус мог просочиться из китайской лаборатории в Ухане.