США та ЄС виступлять за відновлення розслідування походження COVID-19, - Bloomberg

Як йдеться в документі, який отримало агентство у своє розпорядження, США та ЄС вирішили відновити розслідування на тлі суперечливих оцінок того, звідки саме почався спалах коронавірусу, який переріс у пандемію.

У проекті спільної заяви, які США та ЄС планують ухвалити на саміті, вони "закликають до прогресу у прозорому, науково обгрунтованому та проведеному під керівництвом експертів дослідженні походження

Джерело агентства, знайоме з переговорами, які велися між європейськими дипломатами, що готували саміт, розповіло, що це Вашингтон звернувся до ЄС за підтримкою в розслідуванні походження коронавірусу.

У документі також йдеться про те, що США та ЄС "зобов'язуються разом працювати над розробкою та використанням швидких та незалежних засобів для розслідування подібних спалахів у майбутньому".

Зазначається, що ця заява є попередньою і може бути змінена до саміту США та ЄС. У Білому домі поки що не прокоментували цей документ.