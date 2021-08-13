В США исследовали безопасность вакцины Moderna для подростков

В США провели исследование, которые должны были определить действие вакцины Moderna для подростков. В результате оказалось, что вакцина полностью эффективна и безопасна для лиц от 12 до 17 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Медицинский журнал Новой Англии, в котором были опубликованы результаты исследования.

Напомним, что у двух американских вакцин обнаружили побочные эффекты. ЕМА будет их изучать и выяснять подробности.

Ранее сообщалось, что в Австралии одобрили вакцину компании "Moderna".Там задумались о том, чтоб прививать этой вакциной подростков.