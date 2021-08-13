UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В США исследовали безопасность вакцины Moderna для подростков

Автор: Наталья Скороход

В США провели исследование, которые должны были определить действие вакцины Moderna для подростков. В результате оказалось, что вакцина полностью эффективна и безопасна для лиц от 12 до 17 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Медицинский журнал Новой Англии, в котором были опубликованы результаты исследования.

Напомним, что у двух американских вакцин обнаружили побочные эффекты. ЕМА будет их изучать и выяснять подробности.

Ранее сообщалось, что в Австралии одобрили вакцину компании "Moderna".Там задумались о том, чтоб прививать этой вакциной подростков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцина