У США досліджували безпеку вакцини Moderna для підлітків

У США провели дослідження, які повинні були визначити дію вакцини Moderna для підлітків. В результаті виявилося, що вакцина повністю ефективна і безпечна для осіб від 12 до 17 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Медичний журнал Нової Англії, в якому були опубліковані результати дослідження.
Нагадаємо, що у двох американських вакцин виявили побічні ефекти. ЕМА буде їх вивчати й з'ясовувати подробиці.
Раніше повідомлялося, що в Австралії схвалили вакцину компанії "Moderna".Там задумалися про те, щоб прищеплювати цією вакциною підлітків.