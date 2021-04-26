UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

США направят Индии пакет помощи для борьбы с COVID-19

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Обсудили борьбу со вспышкой коронавируса в Индии.

Об этом сообщил Белый дом.

В ходе телефонного разговора Байден пообещал, что США помогут народу Индии бороться с новой серьезной вспышкой коронавируса. США направят в Индию запасы кислорода, лекарства, а также материалы для изготовления вакцин от COVID-19.

"Двое лидеров решили, что США и Индия будут и дальше стоять бок о бок, пытаясь защитить наших граждан и здоровье наших сообществ", - добавили в Белом доме.

Напомним, ситуация с коронавирусом в Индии настолько критична, что из-за переполненных больниц люди вынуждены покупать кислород и медпрепараты на "черном рынке". В стране уже несколько дней подряд фиксируют антирекорд по количеству новых случаев.

Как писало РБК-Украина, в Индии зафиксировали новый штамм коронавируса. Так называемый "индийский" штамм имеет сразу две мутации, которые помогают ему прикрепляться к клеткам человека.

Добавим, Евросоюз также планирует помочь Индии в борьбе со вспышкой COVID-19.

В то же время Британия направила в Индию партию аппаратов ИВЛ и кислородных концентраторов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиИндиявспышкапандемияКоронавирус