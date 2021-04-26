США направлять Індії пакет допомоги для боротьби з COVID-19

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Обговорили боротьбу зі спалахом коронавірусу в Індії.

Про це повідомив Білий дім.

В ході телефонної розмови Байден пообіцяв, що США допоможуть народу Індії боротися з нових серйозним спалахом коронавірусу. США направлять в Індію запаси кисню, ліки, а також матеріали для виготовлення вакцин від COVID-19. "Двоє лідерів вирішили, що США та Індія будуть і надалі стояти пліч-о-пліч, намагаючись захистити наших громадян та здоров'я наших спільнот", - додали у Білому домі.