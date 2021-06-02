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США объявит о распределении 80 миллионов доз COVID-вакцины через две недели, - Блинкен

Автор: Наталья Скороход

Через две недели весь мир узнают, в какие страны США отправит 80 миллионов доз своей вакцины от COVID-19. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Об этом сообщает Reuters.

По его словам,

будут раскрыты все критерии и детали процесса распределения вакцин.

Напомним, в США объявили победителя первой лотереи вакцинации. Лотерею организовали с целью популяризации вакцинации.

Ранее сообщалось в какие страны скорее всего попадут вакцины от коронавируса.

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